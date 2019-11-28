Президент Казахстана подписал закон об увольнении министров и губернаторов

С этого момента министры и их заместители, губернаторы, их заместители и главы районов будут обязаны в течение 10 дней с момента вступления в силу поправок подавать в отставку, если их непосредственные подчиненные совершат коррупционное преступление и суд признает их в этом виновными.

Токаев рассказал о своих впечатлениях от Омска Подробнее

Президент выступил с такой инициативой еще весной этого года. «Принять или не принять отставку — это прерогатива главы государства, но заявление об отставке — обязательная мера», — указал Токаев.

В Казахстане на данный момент имеются серьезные проблемы с коррупцией. За 2018 год было зафиксировано 1778 коррупционных преступлений, в которых участвовали и 20 чиновников республиканского уровня.

Правозащитная организация Transparency International относит Казахстан «красной зоне» по коррупционному рейтингу.