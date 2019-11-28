  • Президент Казахстана подписал закон об увольнении министров и губернаторов

    28 ноября 2019, 22:46

    Александра Каширина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел поправки к закону о государственной службе и противодействии коррупции, предусматривающие персональную ответственность высшего чиновничества за коррупцию подчиненных. Об этом сообщил казахстанский интернет-портал Tengrinews.kz.

    С этого момента министры и их заместители, губернаторы, их заместители и главы районов будут обязаны в течение 10 дней с момента вступления в силу поправок подавать в отставку, если их непосредственные подчиненные совершат коррупционное преступление и суд признает их в этом виновными.

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    Президент выступил с такой инициативой еще весной этого года. «Принять или не принять отставку — это прерогатива главы государства, но заявление об отставке — обязательная мера», — указал Токаев.

    В Казахстане на данный момент имеются серьезные проблемы с коррупцией. За 2018 год было зафиксировано 1778 коррупционных преступлений, в которых участвовали и 20 чиновников республиканского уровня.

    Правозащитная организация Transparency International относит Казахстан «красной зоне» по коррупционному рейтингу.