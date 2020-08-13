Уволился еще один ведущий канала «Беларусь 1»

С государственного канала «Беларусь 1» уволился очередной телеведущий. Владимир Бурко был лицом военной программы «Арсенал».

«Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа», — заявил Бурко. Его слова приводит Газета.ru.

Ведущий также пояснил, что увольнение проходило «не без приключений». Он попросил белорусских силовиков поговорить со своим начальством и объяснить, что те методы, которые они используют для подавления мирных протестов, неприемлемы в правовом свободном государстве.

«Я прошу вас принять верное решение, решение, которым мы, белорусы, будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть», — добавил Владимир Бурко.

Ранее стало известно, что с этого же канала ушел еще один белорусский ведущий — Евгений Перлин. Он вел новости, утренний эфир «Добрай Ранiцы, Беларусь» и свое вечернее шоу. Вместе с ним об увольнении объявила Ольга Богатыревич. Она ушла с канала ОНТ.