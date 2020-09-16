Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

В качестве причины указано совершение поступков, порочащих государственную службу.

Еще одним указом Лукашенко отправил в отставку посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Игорь Лещеня 16 августа выпустил официальное видеообращение, в котором заявил, что поддерживает участников, вышедших на мирные акции протеста, и шокирован сообщениями о пытках и избиениях в стране.

Через два дня Лещеня подал заявление об отставке. Он пояснил, что на свой пост его назначил президент для проведения своей политики, с которой посол теперь не согласен.

Павел Латушко до 2019 года возглавлял посольство Белорусии во Франции и Испании. После ухода с дипломатической работы он стал директором Национального академического театра имени Янки Купалы. После создания Координационного совета оппозиции Белоруссии он стал его постоянным членом. В начале сентября он уехал из Минска и сейчас находится в Польше.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии в ночь на 10 августа после выборов президента страны. По данным ЦИК, победителем голосования стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,1%. Несогласные с результатами сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли на улицу.

В первые дни акции заканчивались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. МВД сообщило, что всего в первые дни несанкционированных акций задержали более 6,7 тысяч нарушителей общественного порядка. Пострадали несколько сотен человек, в том числе 130 сотрудников милиции и ОМОНа.

В среду, 16 сентября, Александр Лукашенко заявил, что ситуацию в Белоруссии раскачали США и их европейские пособники: Чехия, Польша, Литва и Украина. По его словам, они готовились к этому на протяжении последних 10 лет, формируя и накачивая общественное недовольство при помощи фейковой информации и фальсификации фактов.