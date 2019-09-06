Уволенным руководителям «Рустави 2» предъявили новые обвинения

Официальный представитель надзорного ведомства заявил, что бывшие генеральный и финансовый директора Ника Гварамия и Каха Дамения пользовались своим положением и по предварительному сговору растратили имущество телекомпании.

Увольнение в прямом эфире. Выпуск новостей «Рустави 2» был прерван заявлением ведущих Подробнее

Сегодня они должны прийти в прокуратуру, чтобы им официально предъявили новые обвинения.

Ранее Генпрокуратура обвинила Гварамию в том, что своими действиями он причинил ущерб телеканалу на сумму более двух миллионов долларов.

Он покинул свой пост на «Рустави 2» сразу после того, как на канале сменились владельцы. Оставшимся журналистов, которые его поддерживали, он предложил перейти на свой канал «Мтавари архи», который должен запуститься 9 сентября. О своем уходе на другой канал ведущие и продюсеры «Рустави 2» объявили в прямом эфире.

Новый генеральный директор Паата Салия назвал действия журналистов недопустимыми и уволил всех участников акции. Среди них был скандально известный ведущий Георгий Габуния.