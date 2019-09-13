Уволенный за скандальное видео мэр из Казахстана попал в аппарат премьера

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин назначил своим советником Габидуллу Абдрахимова, которого несколько месяцев назад уволил со службы президент страны. Бывший казахстанский мэр выложил видео из Лондона.

«Распоряжением премьер-министра Казахстана Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен советником премьер-министра Республики Казахстан», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу главы правительства.

Токаев уволил мэра Шымкента за видео из Лондона Подробнее

44-летний Абдрахимов был акимом Шымкента с июня 2018 года по июль 2019-го. Его уволил президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев после того, как Абдрахимов съездил в командировку в Лондон и оттуда опубликовал видеопривет своим землякам.

Это видео вызвало большой резонанс, поскольку пользователи обвинили акима в хвастовстве и призвали быть скромнее. После его увольнения руководитель администрации главы государства Крымбек Кушербаев сказал, что Абдрахимов исчерпал кредит доверия.

До этого Абдрахимов возглавлял Агентство по делам государственной службы, Агентство по защите конкуренции, был руководителем канцелярии премьер-министра, заместителем руководителя администрации президента и секретарем партии «Нур Отан».