Мир 07 июня 2023, 08:14 Уволенный с Fox News Карлсон допустил причастность Украины к случившемся на Каховской ГЭС Ведущий Такер Карлсон: Украина может быть причастна к случившемуся на Каховской ГЭС Википедия

Читать 360tv в

Власти Украины могут быть замешаны в разрушении Каховской ГЭС. Такое мнение выразил бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в авторском шоу на платформе Twitter.

«Как только всплывают факты, остается гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придет к заключению, что, скорее всего, ее взорвали украинцы», — заявил он.

Реклама

По его словам, подрыв дамбы электростанции несет в себе определенные риски для киевского режима. Однако последствия для России должны быть еще серьезнее. Ведущий напомнил, что Украина уже думала над нанесением ударов по ГЭС. Об этом написала газета «Известия».

«Если это было сделано намеренно, то речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», — считает Карлсон.

Он вспомнил о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», к которым также могут быть причастны украинские власти.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США будут и дальше поддерживать киевский режим, несмотря на катастрофу на Каховской ГЭС. Прорыв дамбы на гидроэлектростанции случился 6 июня, из-за него произошел неконтролируемый сброс воды. Более 1300 домов оказались затоплены.