Раскритиковавший идею Зеленского генерал назвал свою отставку «новогодним подарком»

Генерал Сергей Кривонос рассказал, что он думает по поводу своего увольнения с поста заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Отставка последовала после критики президента Владимира Зеленского.

«Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок», — написал генерал в Fасеbооk, тем самым прокомментировав решение Зеленского.

Кривонос 25 декабря раскритиковал озвученную президентом идею мобилизовать украинцев для большой войны с Российской Федерацией. Однако генерал считает, что такие меры приведут к всеобщему дезертирству. Ведь патриотизм на Украине не поддерживается на государственном уровне.

О том, что украинский лидер снял Кривоноса с должности, стало известно 29 декабря. Теперь генерал направлен в распоряжение Минобороны Украины, написал РБК.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил отставку Кривоноса. По словам Подоляка, генерал в СНБО должен был заниматься командной работой на благо страны, но вместо этого делал громкие политические заявления. Советник Зеленского подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны Украины —не место для реализации своих желаний и политики.