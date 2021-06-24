Уволенный из-за наркотиков австралийский полицейский стал порнозвездой

Бывший австралийский полицейский Закари Мейдмент, пойманный за употреблением кокаина с моделью Playboy Тианой Хансен, завел аккаунт на сайте OnlyFans. Как сообщило издание New York Post, за первые сутки подписчики перечислили на счет новой порнозвезды несколько десятков тысяч долларов.

Парочка прославилась после скандальной вечеринки в особняке города Голд-Коста в прошлом году. Согласно полицейским отчетам, участники употребляли наркотики. По показаниям свидетелей, Мейдмент употреблял наркотики с груди модели, которая, как выяснилось позже, оказалась его невестой. Полицейского уволили со службы, а суд приговорил его к штрафу в 1,5 тысячи долларов.

На развлекательную платформу для взрослых Мейдмента пригласила Хансен. Девушка пыталась там заработать на откровенных фото и видео, но только с появлением партнера количество подписчиков, а с ними и суммы донатов, выросли в геометрической прогрессии всего за первые сутки трансляции.

Некоторые из роликов, которые пара выложила на своем аккаунте они сняли в том же особняке, в котором произошла полицейская облава. Сам бывший правоохранитель считает, что это новый виток его карьеры, так как бывшие боссы пытались контролировать все аспекты его жизни, включая публикации в социальных сетях.