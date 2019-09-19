«Контролировал наивного Трампа». Каким был уволенный советник по нацбезопасности Джон Болтон Подробнее

По данным издания, на закрытом приеме, организованном консервативным Гейтстоуновским институтом, Болтон раскритиковал внешнюю политику американского лидера, указав на его основные ошибки.

В частности, он назвал «ужасным» решение Трампа пригласить в свою загородную резиденцию лидеров радикального движения «Талибан»*. Такой шаг, по словам Болтона, демонстрирует неуважение к жертвам теракта 11 сентября. В результате Трамп отменил эту встречу после того, как талибы* совершили теракт в Кабуле. По мнению Болтона, Трампу вообще не следовало добиваться мирного соглашения с представителями этого движения, пишет ИА Nation News.

Кроме того, Болтон уверен, что переговоры США с КНДР и Ираном изначально обречены на провал. По его мнению, эти государства используют переговоры для смягчения санкций, однако отказываться от ядерного оружия они не намерены.

Болтон неоднократно говорил Трампу, что правительству Биньямина Нетаньяху «рано или поздно» придет конец, как и правлению венесуэльского президента Николаса Мадуро после вывода кубинских военнослужащих.

Бывшего советника также возмутило бездействие Трампа после ситуации со сбитым Тегераном беспилотником. Болтон уверен, что отсутствие реакции со стороны США приведет к «агрессивным действиям» Ирана, сообщила газета «Взгляд».

Трамп объявил об отставке Болтона 10 сентября. Свое решение американский лидер объяснил разными взглядами с советником на политику страны. Новым советником президента США по национальной безопасности станет Роберт О’Брайен. Это уже четвертый человек на этой должности за время каденции Дональда Трампа.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная на территории РФ