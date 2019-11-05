Уволенному за служебный роман директору McDonald’s заплатят более $8 млн
Гендиректор McDonald’s уволен из-за служебного романаПодробнее
Как написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании, за 2018 году Стив Истербрук получил 15,9 миллиона долларов. Пришедшему на его место 51-летнему Крису Кемпински будут платить чуть меньше — 1,25 миллиона долларов каждый месяц.
Также в McDonald’s рассказали, что спустя несколько дней после увольнения Истербрука компанию также покинул вице-президент отдела кадров Дэвид Фэйрхерс. Причины его решения неизвестны. Тем не менее американская корпорация не связывает между собой уходы двух топ-менеджеров.
Истербрука уволили за роман с сотрудницей. Совет директоров решил, что таким образом Стив нарушил политику компании и показал «плохую способность мыслить здраво». Также из-за его поступка пострадала и корпоративная этика. Между тем в компании уточнили, что связь Истербрука с подчиненной произошла по взаимному согласию.
По данным газеты, сам виновник скандала уже назвал свое поведение ошибкой. В письме к своим сотрудником он отметил, что корпорация приняла правильное решение.