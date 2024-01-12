Мир 12 января 2024, 16:04 Уволенного главу Службы нацбезопасности Армении восстановили в должности Пашинян заново назначил уволенного главу Службы нацбезопасности Армении Абазяна Unsplash

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Премьер Армении Никол Пашинян вновь назначил на должность главы Службы национальной безопасности страны уволенного ранее Армена Абазяна. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

«Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Республики Армения», — написано в указе премьер-министра страны.

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При этом в пятницу, 12 января, по решению президента Армении Ваагна Хачатуряна Абазяна уволили. Что послужило причиной отставки — неизвестно. Также неясны мотивы переназначения Абазяна на должность. Он занял пост главы Службы нацбезопасности осенью 2020 года. До него на должности находился Микаел Амбарцумян. Его уволили через месяц после назначения.

Премьер Армении в декабре посетил с рабочим визитом Санкт-Петербург. Там Пашинян принял участие в заседании Евразийского экономического совета.