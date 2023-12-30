Мир 30 декабря 2023, 03:39 Уволенная советница Залужного в 2000-х пела в российской группе Уволенная помощница Залужного Мартынюк строила карьеру певицы в России Freepik

Читать 360tv в

Внештатная помощница главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного Алла Мартынюк, которую уволили после призывов не переживать из-за вероятной гибели военных ВСУ, в 2000-х занималась вокальной и театральной деятельностью в России. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты выяснили, что Мартынюк училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения. В 2002 году женщина переехала в Москву и пыталась стать успешной певицей. На протяжении двух лет она пела в группе «Сливки». В 2006 году новоиспеченная актриса снялась в первом кинопроекте — комедийном боевике «Ненасытные». Потом участвовала в съемках 14 сериалов и фильмов.

Реклама

Также Мартынюк встретила своего возлюбленного в России и вышла за него замуж. У пары родилась дочь, но в 2008–м супруги развелись и женщина вернулась на Украину. В 2014 году она выступила в поддержку Майдана, а после начала конфликта в Донбассе занялась волонтерской деятельностью.

Ранее Алла Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV обратилась к родителям украинских военных. Она призвала их не беспокоиться из-за того, что бойцы могут погибнуть на поле боя, так как смерть «все равно настигнет всех».