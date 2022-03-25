УВКПЧ сообщило о жалобах украинцев на преследования полицией и теробороной

Украинцы пожаловались на избиения со стороны полиции и представителей территориальной обороны. В Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) уже поступило более 40 обращений.

Глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер указала на достоверность подобных заявлений. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы получили достоверные заявления о более чем 40 таких случаях жестокого обращения со стороны сотрудников полиции, членов добровольческих сил теробороны и других лиц», — подчеркнула Богнер.

Жалобы, уточнила она, поступают с подконтрольный украинским властям территорий. Мирных жителей преследуют по обвинениям в воровстве, контрабанде и связях с РФ.

Богнер также напомнила о недопустимости любых репрессий в отношении пленных, в том числе насилии и пыток. Такое обращение со взятыми в плен запрещено Женевскими конвенциями.