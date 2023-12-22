Мир 22 декабря 2023, 19:34 Уверенность в достижении целей спецоперации увидели в речи Путина на прямой линии Подполковник Дэвис: речь Путина на прямой линии доказала успехи армии России РИА «Новости»

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Заявления президента России Владимира Путина в ходе совмещенной с прямой линии большой пресс-конференции стали очередным доказательством успеха российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он подчеркнул, что в ходе четырехчасового мероприятия российский лидер демонстрировал уверенность в правильности предпринятых им действий.

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«Он видит, что у Украины в военном плане нет никаких шансов, <…> а Россия обладает всеми шансами на победу. Он это знает», — заявил Дэвис.

Военный добавил, что об этом свидетельствуют данные, которые поступают с места боевых действий. По его словам, украинские войска начали масштабное отступление, теряя все занятые летом позиции. Без дополнительной поддержки со стороны стран Запада им не удержать Харьков и Одессу.

«Русские наступают по всему фронту. ВСУ на коленях везде, нет места, где бы они продвигались вперед», — подчеркнул Дэвис.

Подполковник армии США в отставке уже отмечал, что в ходе провального контрнаступления украинские войска потеряли большое количество людей и техники. Поэтому удерживать оборону они больше не могут. По прогнозам военного, боевые действия скоро закончатся, потому что в рядах ВСУ не осталось способных оказать достойное противостояние российской армии.