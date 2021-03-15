Байден впервые с 1993 года серьезно увеличит налоги

Крупнейшее с 1993 года повышение федеральных налогов проведет президент США Джо Байден. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники, деньги ему нужны на финансирование долгосрочной экономической программы.

Эта программа, по сути, продолжение мер государственной поддержки, принятых для борьбы с коронавирусом. То есть налоги повысят вслед за принятием третьего пакета поддержки американцев на 1,9 триллиона долларов.

Байден, например, хочет увеличить налог с корпораций с 21% до 28%, повысить подоходный налог для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год, отменить налоговые льготы для компаний с ограниченной ответственностью.

Кроме того, власти США рассматривают возможность увеличить налоговую ставку на прирост капитала для имеющих не менее одного миллиона долларов дохода в год.

Если эти меры будут утверждены, бюджет получит дополнительные 2,1 триллиона долларов.

Примерно 1,9 триллионов долларов было ранее выделено американским правительством на стимулирование экономики. Из них около 400 миллиардов направят непосредственно на борьбу с пандемией ковида и около триллиона — на помощь населению.