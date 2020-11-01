Увеличилось число погибших при землетрясении в Турции

Число погибших в результате землетрясения на западе Турции продолжает расти. По последним данным агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики, жертвами происшествия стали уже 42 человека.

Спасатели в городе Измир работают на завалах девяти разрушенных зданий, пишет «Газета.ru», со ссылкой на сообщение агентства.

Ранее поступала информация о 39 погибших и о 885 раненых.

Мощное землетрясение произошло 30 октября в Эгейском море в турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. За ним последовали десятки повторных подземных толчков. Магнитуда 37 афтершоков превысила четыре балла. Толчки начались в Эгейском море. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,54 километра.

Землетрясение спровоцировало наводнение, писало Ura.ru. На снятых очевидцами кадрах можно было увидеть, что поврежденные здания рушатся. В потоках воды плывет мебель и различные обломки. С пристани в море унесло несколько лодок.