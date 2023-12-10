Мир 10 декабря 2023, 18:41 Увековечит проблему. Решение поддержать боевые действия в Газе объяснили в США Госсекретарь США Блинкен: прекращение огня в Газе лишь увековечит проблему Keystone Press Agency / Global Look Press

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США поддержали продолжение боевых действий Израиля в секторе Газа, потому что их прекращение лишь отложит решение проблемы в регионе на долгое время. Об этом в эфире телеканала ABC заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Когда речь заходит о прекращении огня в Газе, а ХАМАС еще боеспособен и декларирует намерение продолжать атаки 7 октября, то это лишь увековечит проблему», — сказал он.

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Блинкен напомнил, что США поступают лишь за кратковременное прекращение огня для ввоза гуманитарной помощи в палестинский анклав и обмена пленными между противоборствующими сторонами.

«Эту войну возможно остановить хоть завтра, если ХАМАС решит капитулировать», — добавил госсекретарь.

Днем ранее США наложили вето на резолюцию ОАЭ в Совете безопасности ООН по прекращению огня секторе Газа и освобождению заложников. Такое решение американской стороны жестко раскритиковал президент Турции Реджеп Эрдоган, а Китай указал США на двойные стандарты.