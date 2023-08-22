Мир 22 августа 2023, 13:47 Уважать неугодные Западу идеи стран БРИКС призвали в Финляндии Президент Финляндии Ниинисте призвал не пытаться менять мышление стран БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Коллективному Западу следует стать терпимей и отнестись с уважением к инициативам БРИКС. Выступая перед главами дипмиссий своей страны, президент Финляндии Саули Ниинисте призвал внимательно следить за объединением, не пытаясь изменить образ мышления его участников. Его процитировал ТАСС.

«Мы не всегда должны стремиться изменить образ мышления других людей. Иногда не менее важно проявить уважение», — сказал он.

Реклама

Идея создать противовес коллективному Западу, признал Саули Ниинисте, привлекла многие страны, и они захотели присоединиться к объединению Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Политик заявил, что началась «борьба за души народов», и важно внимательно следить за выдвигаемыми БРИКС инициативами. Некоторые из них, по словам президента Финляндии, не понравятся Западу. Он посоветовал не только указывать на недостатки в чужом мышлении, но и показывать, почему нужно решать некоторые вопросы по-другому.

На участие в саммите БРИКС с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге заявились представители 40 с лишним стран. Политолог Иван Мезюхо заявил, что объединение станет конкурентом G7, и важно не превратить его в нового гегемона.