«Уважаю ли? Безусловно». Протасевич высказался о Лукашенко

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что всегда был журналистом, и чем больше втягивался в политику, тем больше ему хотелось оттуда бежать. Он также оценил действия президента Белоруссии Александра Лукашенко во время уличных протестов.

Об этом он сообщил в интервью для программы «Марков. Ничего личного» в эфире белорусского телеканала ОНТ.

«Многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за такое выражение, он поступал как человек со стальными яйцами, не смотря на все давление и так далее. Не буду скрывать, что были моменты, где, я считаю, может быть, некоторые решение были ошибочными», — заявил Протасевич.

В ответ на вопрос, уважает ли он Лукашенко, основатель NEXTA ответил: «Безусловно».

Романа Протасевича и его девушку, российскую гражданку Софью Сапегой сняли с самолета ирландской компании Ryanair 23 мая. Он обвиняется белорусскими властями по нескольким статьям. В том числе, в организации массовых беспорядков. Его Telegram-канала NEXTA был признан экстремистским.