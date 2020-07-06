«Уважая труд уборщиц»: Лукашенко пришел на интервью босиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на интервью к журналистам без обуви. Беседа проходила в резиденции белорусского лидера в Сочи.

Интервью снималось для фильма «Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко». Над сюжетом работали журналисты телеканала «Беларусь 1». Видео опубликовано на сайте канала.

«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!» — заявил лидер Белоруссии перед интервью, здороваясь с журналистом Андреем Кривошеевым.

По словам Кривошеева, интервью состоялось сразу после встречи главы Белоруссии и Владимира Путина. Журналист отметил, что во время беседы тоже был босиком.

«Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент будем босиком во время интервью», — приводит его слова РБК.

Авторы фильма считают, что в этих действиях проявляется открытость Лукашенко, о которой зачастую говорят журналисты.

В Белоруссии идет регистрация кандидатов на пост президента. Она продлится 10 дней. Те, кто успешно пройдет регистрацию, смогут приступить к предвыборной агитации. Сейчас на главный пост претендуют семь человек, среди которых действующий лидер.