Мир 10 апреля 2023, 13:41 Утверждения Запада о причастности России к утечкам из Пентагона сочли «общим заболеванием» Представитель Кремля Песков назвал интересными утечки секретных документов из Пентагона РИА «Новости»

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«Утечки» секретных документов из Пентагона достаточно интересные, их все изучают и анализируют. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают», — сказал Песков журналистам.

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Касаясь утверждения о причастности России к данным «утечкам», Песков заявил, что склонность винить во всем российскую сторону — общее заболевание.

Ранее чиновники США предположили, что масштабную утечку секретной информации устроил американец. В пользу этой версии говорит тот факт, что документы касаются не только конфликта на Украине, но и обстановки в Китае, Африке и на Ближнем Востоке.

Кроме того, существуют опасения, что утечка секретных документов Пентагона может препятствовать помощи Украине. Трудности с дальнейшей поддержкой ВСУ со стороны Запада могут возникнуть перед возможным весенним наступлением, которое планируют боевики.