13 мая 2023, 11:47
Утверждения о вмешательстве России в выборы в Турции сочли ложными
Глава МИД Турции Чавушоглу: обвинения о вмешательстве России в выборы несправедливы
Утверждения оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы в Турции, ложные и несправедливые. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу телеканалу CNN Turk.
«Выборы в Турции всегда были прозрачными», — подчеркнул глава ведомства.
Реклама
По его словам, страна как никогда нуждается в стабильности. Демократичные и прозрачные выборы работают на имидж Турции.
Он отреагировал на твит кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, которой призвал Россию не вмешиваться в предстоящие 14 мая в республике президентские и парламентские выборы. По мнению Чавушоглу, это ложные обвинения.
«Речи о каком-либо вмешательстве ложны», — резюмировал министр иностранных дел республики.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал защитить Россию от нападок турецкой оппозиции. Он пристыдил Кылычдароглу, обвинившего российскую сторону во вмешательстве в президентские выборы.
Турция
Реджеп Эрдоган
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама