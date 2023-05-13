Мир 13 мая 2023, 11:47 Утверждения о вмешательстве России в выборы в Турции сочли ложными Глава МИД Турции Чавушоглу: обвинения о вмешательстве России в выборы несправедливы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утверждения оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы в Турции, ложные и несправедливые. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу телеканалу CNN Turk.

«Выборы в Турции всегда были прозрачными», — подчеркнул глава ведомства.

Реклама

По его словам, страна как никогда нуждается в стабильности. Демократичные и прозрачные выборы работают на имидж Турции.

Он отреагировал на твит кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, которой призвал Россию не вмешиваться в предстоящие 14 мая в республике президентские и парламентские выборы. По мнению Чавушоглу, это ложные обвинения.

«Речи о каком-либо вмешательстве ложны», — резюмировал министр иностранных дел республики.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал защитить Россию от нападок турецкой оппозиции. Он пристыдил Кылычдароглу, обвинившего российскую сторону во вмешательстве в президентские выборы.