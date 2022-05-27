Рост цен на бензин в США подтолкнул жителей страны на крайние меры. Некоторые американцы решили, что топливо важнее какой-то там бытовой техники, и выставили последнюю на обмен. В Сети появились кадры, на которых мужчина готов расстаться с микроволновкой всего за 20 литров бензина. И вышел он с плакатом не в каком-то провинциальном городе — в Нью-Йорке.

Стабильность американской экономики, пошутили в Сети, вернула жителей США к натуральному обмену.