Мир 16 марта 2024, 04:00 «Утопит в крови». В ООН рассказали, на что готов Зеленский ради сохранения власти Полянский: Зеленский утопит Украину в крови ради власти flickr.com

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Президент Украины Владимир Зеленский готов утопить свою страну в крови ради того, чтобы удержаться у власти. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации.

«Как решить задачу удержаться у власти, Зеленский еще не придумал, но уже показал, что готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами», — сказал дипломат.

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Он добавил, что украинскому лидеру нужны громкие провокации, чтобы перевести фокус внимания с этой крайне некомфортной темы.

В пятницу, 15 марта, зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза заявил, что Китай готов стать посредником в переговорах между Россией и Украиной и создать необходимые условия для мирного урегулирования.

В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что направил письма президентам России, Украины и Турции по вопросу безопасного судоходства в Черном море.