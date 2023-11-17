Мир 17 ноября 2023, 17:43 Утка по кличке Морщинка в красных пинетках пробежала марафон в Нью-Йорке Runner’s World: утка Морщинка в третий раз пробежала Нью-Йоркский марафон

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Утка Морщинка в третий раз поучаствовала вместе со своим хозяином в Нью-Йоркском марафоне. Птица смогла преодолеть всю дистанцию и получила медаль, сообщил журнал Runner’s World.

Видео со спортивной уткой разлетелось по соцсетям. Пользователи поддержали «марафонщицу» и восхитились ее упорством.

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«Возможно, она финишировала не с лучшим временем, зато обеспечила лучшее время остальным участникам», — пошутил один из комментаторов.

На ноги птице надели специальные красные пинетки с перепонками, которые защитили ее от травм во время забега. На середине марафона Морщинке предложили подкрепиться пончиком, но она отказалась от лакомства и продолжила пробежку.

Впервые участником спортивных соревнований утка стала в 2021 году.

Ранее на Орудьевском водохранилище под Дмитровом прошли региональные соревнования подсадных уток. Они привлекали внимание других птиц с помощью крика. В соревнованиях победила утка из Старой Купавны — ее кряканье оказалось самым громким.