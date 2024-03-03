Важное 03 марта 2024, 18:50 Утечку записи разговора военных бундесвера связали с информационной войной Писториус прокомментировал запись разговора немецких военных РИА «Новости»

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи разговора немецких военных об ударах по Крыму ракетами Taurus является частью информационной войны России. Его слова привело РИА «Новости».

Писториус обратил внимание, что расследование утечки уже начали. Первые результаты, по его словам, появятся в начале следующей недели. Министр подчеркнул, что ему неизвестно о других подобных случаях.

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«Офицеры обсуждали различные сценарии, но это не означает зеленого света для передачи Украине ракет Taurus», — подытожил он.

Разговор немецких офицеров опубликовала 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она не исключила, что могут быть другие записи.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что немецкие военные выставили себя непрофессионалами. По ее мнению, каждый подросток знает, как зашифровать аудиоконференцию.