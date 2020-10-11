Утечку воздуха на МКС устранят с помощью скотча

Утечку воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции устранят с помощью скотча. Для этого экипаж загерметизирует им все сварочные швы.

Такое указание дал космонавтам подмосковный центр управления полетами. Об этом сообщило NASA, которое транслировало переговоры с Землей.

«Нужно тщательно загерметизировать все сварочные швы гермооболочки ПрК (промежуточная камера российского модуля „Звезда“, в которой произошла утечка воздуха — прим. ред.), которые зеленым цветом у нас окрашены… скотчем по всей длине», — посоветовал российскому космонавту Ивану Вагнеру специалист центра.

Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали еще в сентябре 2019 года. С тех пор экипаж несколько раз изолировался в российском сегменте станции, проверяя герметичность люков. Для этого космонавты закрывали люки а модулях МКС. В результате удалось выяснить, что утечка происходит в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Из-за нее давление на международной космической станции падает со скоростью 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов. В «Роскосмосе» отметили, что такое явление не несет опасности для астронавтов, которые находятся на МКС, а также не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.