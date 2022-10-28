Утечку нашли в системе охлаждения турбины реактора АЭС в Японии | 360°

Мир 28 октября 2022, 14:22 Утечку нашли в системе охлаждения турбины реактора АЭС в Японии Kyodo: утечку нашли в системе охлаждения турбины реактора АЭС в Японии РИА "Новости"

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Работники АЭС «Касивадзаки-Карива» в Японии, в префектуре Ниигата, обнаружили отверстие диаметром шесть сантиметров в системе охлаждения турбины седьмого реактора атомной станции. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным источника агентства, из отверстия текла морская вода, которую используют для охлаждения. Однако утечки радиоактивных веществ не было.

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Известно, что ЧП не привело к поломке турбины. Сотрудники атомной электростанции уже приступили к инспекции на объекте.

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«АЭС „Касивадзаки-Карива“ находится на первом месте в мире по совокупной мощности своих семи ядерных реакторов, которая превышает 8,2 тысячи Мегаватт», — написал ТАСС.

Энергоблоки на станции в данный момент остановлены, в апреле 2021 года станцию нельзя было эксплуатировать из-за нарушений в обеспечении безопасности. Местный регулятор в августе 2022-го поддержал планы по строительству объектов для обеспечения безопасности. Это в перспективе нужно для перезапуска реакторов.