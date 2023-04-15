Мир 15 апреля 2023, 20:35 Утечку документов Пентагона назвали посланием Зеленскому Akharin Khabar: утечкой секретных данных США направили Зеленскому сигнал Официальный сайт президента Украины

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Документы Пентагона рассекретили намеренно, чтобы отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому послание о бесперспективном ведении боевых действий. Об этом сообщила иранская газета Akharin Khabar.

«Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание киевскому режиму о том, что он не готов не только к контрнаступлению», — указали в статье.

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Авторы материала допустили, что рассекреченные документы Пентагона указывают на пессимистичный взгляд США на состояние конфликта на Украине. В них также подчеркнули слабые стороны украинских войск и снижение возможностей их средств ПВО.

Украине, заметили в статье, нужно отказаться от противостояния и сесть за стол переговоров с Россией.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что причастные к утечке секретных документов Пентагона специально выложили их в открытый доступ.

ФБР задержала подозреваемого в сливе документов Пентагона. Им оказался 21-летний Джек Тейшейра, служивший в ВВС Нацгвардии США. Ему предъявили обвинение. Молодому человеку грозит 15 лет тюрьмы.