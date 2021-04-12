Утечку аудиозаписей по делу MH17 в Нидерландах комментировать отказались

В голландской прокуратуре понятия не имеют, каким образом в руках журналистов оказались записи разговоров одного из четырех обвиняемых по делу MH17 Сергею Дубинскому. Там отказались обсуждать этот вопрос и подтверждать аудиозаписи, которые были преданы гласности.

Об этом сообщил ТАСС. «У нас нет комментариев», — сказали в прокуратуре в ответ на запрос.

Как ранее заявляли журналисты голландской программы Nieuwsuur, они получили доступ к тысячам файлов, сделанных Службой безопасности Украины. На основе аудиозаписей они попытались реконструировать события 17 июля 2014 года, когда самолет «Малайзийских авиалиний» разбился в Донецкой области. Погибли 298 человек.

Журналисты пришли к выводу, что Сергей Дубинский не знал о произошедшем в течение нескольких часов. В Киеве считают, что выстрел из зенитного ракетного комплекса «Бук» сделали ополченцы. Они утверждают, не располагают оружием, способным поражать цель на такой высоте.