Мир 18 декабря 2023, 00:35 Утечки военной тайны из штабов признали на Украине Экс-замминистра обороны Украины Маляр: утечки в военных штабах уже происходили РИА «Новости»

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Утечки секретной информации из военных штабов Украины уже происходили. Такое заявление сделала бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала информацию об обнаружении прослушивающих устройств у главкома ВСУ Валерия Залужного и его сотрудников. Маляр отметила, что военная тайна неоднократно становилась публичной.

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«То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов — да», — признала экс-замглавы ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства. Их изготовили из элементов «неустановленного образца». Из-за этого невозможно идентифицировать установщика.

Депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в конце ноября призвала отправить главкома ВСУ в отставку. Она заявила, что Залужный так и не представил план боевых действий на следующий год.