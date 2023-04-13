13 апреля 2023, 07:45
Утечки секретных документов США мог организовать сотрудник военной базы
WP: утечка секретных документов США произошла с военной базы
Утечки секретных документов Пентагона в Сеть мог организовать сотрудник американской военной базы. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Об этом сообщил изданию член чат-группы Discord, которая объединяет примерно два десятка геймеров платформе Discord.
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«Они не обратили особого внимания, когда один из участников — некий OG — в прошлом году опубликовал сообщение „со странными акронимами и жаргонизмами“, — уточнили в статье.
Он заявлял, что работает на военной базе. Один из членов группы в Discord рассказал газете, что утечку никак нельзя считать случайной.
Авторы журналистского расследования считают доступ к материалам, которые попали в сеть могли иметь только лица, прошедшие тщательные проверки.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в утечке секретных данных.
США
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