Мир 13 апреля 2023, 07:45 Утечки секретных документов США мог организовать сотрудник военной базы WP: утечка секретных документов США произошла с военной базы U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Утечки секретных документов Пентагона в Сеть мог организовать сотрудник американской военной базы. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Об этом сообщил изданию член чат-группы Discord, которая объединяет примерно два десятка геймеров платформе Discord.

Реклама

«Они не обратили особого внимания, когда один из участников — некий OG — в прошлом году опубликовал сообщение „со странными акронимами и жаргонизмами“, — уточнили в статье.

Он заявлял, что работает на военной базе. Один из членов группы в Discord рассказал газете, что утечку никак нельзя считать случайной.

Авторы журналистского расследования считают доступ к материалам, которые попали в сеть могли иметь только лица, прошедшие тщательные проверки.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в утечке секретных данных.