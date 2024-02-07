Мир 07 февраля 2024, 14:12 Утечка зараженной воды произошла на очистном оборудовании АЭС «Фукусима» Tokyo Electric Power: на технике по очистке воды с «Фукусимы» случилась утечка Japan Pool/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Специалисты зафиксировали утечку на оборудовании по очистке радиоактивной воды на японской АЭС «Фукусима». Об этом сообщил оператор Tokyo Electric Power.

Вода с содержанием радионуклидов вытекала из трубы очистной установки.

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«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов», — указали в отчете Tokyo Electric Power.

По информации газеты Asahi, всего из оборудования утекло 5,5 тонны зараженной воды. Концентрация радиоактивных элементов в жидкости составила 22 миллиарда беккерелей. В издании добавили, что в океан зараженная вода из очистного оборудования не попала.

Ранее специалисты после сброса воды с «Фукусимы» зафиксировали в море низкие концентрации трития — 10 беккерелей на литр. Этот показатель находится ниже границы так называемого уровня выявления. Допустимой нормой для питьевой воды считается концентрация в 10 тысяч беккерелей на литр.

Оператор АЭС «Фукусима» планирует с апреля сбросить в океан более 54 тысяч тонн воды за год, проинформировал RT. Сброс слаборадиоактивной воды будет проходить в несколько этапов.