Мир 05 марта 2024, 10:25 Утечка в бундесвере оставила Зеленского без ракет еще на несколько месяцев Politico: из-за утечки в бундесвере Украина вряд ли получит ракеты Taurus IMAGO/Arnulf Hettrich/globallookpress

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Власти Германии не решатся передать Украине дальнобойные ракеты Taurus после скандала с утечкой разговора немецких офицеров. Процесс затянет не только реакция общественности, но и расследование по требованию оппозиции, сообщило Politico.

«К несчастью для Украины, обнародование этого разговора сделало еще более маловероятным получение Киевом ракет, по крайней мере, на данный момент», — сказал он.

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Оппозиционеры, по словам автора статьи, дали понять, что могут запросить расследование. Депутат от Христианско-демократической партии Родрих Кизеветтер уже назвал канцлера Германии Олафа Шольца угрозой европейской безопасности. Противники потребуют выяснить не только обстоятельства утечки разговора офицеров, но и оценить действия самого политика — говорил ли он искренне, отказывая Украине в ракетах из-за риска ударов по Крымскому мосту и втягивания ФРГ в конфликт.

Автор статьи заявил, что расследование займет от нескольких недель до нескольких месяцев. Украине под управлением президента Владимира Зеленского, по его мнению, не получит Taurus в течение этого времени.

Несмотря на скандал, правительство Великобритании усилило давление на Германию в части поставок Украине дальнобойных ракет. По информации The Guardian, британские чиновники потребовали отправить Taurus вслед за Storm Shadow.