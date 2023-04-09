Мир 09 апреля 2023, 09:46 Утечка секретных разведданных вызвала панику в Пентагоне — СМИ The Washington Post: утечка секретных документов вызвала панику руководства Пентагона Викимедиа

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Утечка секретных разведывательных данных на Украине спровоцировала панику в руководстве Пентагона. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

По информации издания, после случившегося Пентагон принял необычно строгие меры: «ограничил процесс передачи развединформации». Многие из документов изначально имели пометку о запрете передачи иностранным гражданам, но представители стран — близких союзников США все же могли получить к ним доступ. По данным газеты, американские официальные лица и их иностранные партнеры «разгневаны» всплывшими подробностями о шпионаже США «за друзьями и врагами».

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Также утекшие в Сеть документы, датированные концом февраля — началом марта, могут навредить Украине и сыграть в пользу ВС России. Дело в том, что данные свидетельствуют о нехватке западных вооружений в ВСУ, особенно боеприпасов для систем ПВО. Примерно к концу мая способность Украины обеспечить противовоздушную оборону средней дальности сильно снизится. Теперь США и союзники «яростно ищут» боеприпасы в Центральной Азии и Южной Корее, отметили журналисты. Они предположили, что документы были подготовлены для высших руководителей Пентагона.