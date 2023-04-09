09 апреля 2023, 04:52
Утечка секретных документов из Пентагона создаст проблемы для США и Украины
NYT: утечка секретных документов из Пентагона помешает Украине получать разведданые от США
Утечка секретных данных из Пентагона может навредить взаимодействию между США и европейскими союзниками, а также помешает Украине получать разведданые из Вашингтона. Об этом написала газета The New York Times.
«Высокопоставленный представитель западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными. Недавно обнародованные разведывательные документы также ясно показывают, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками», — сообщило издание.
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По мнению газеты, утечка документов Пентагона может затруднить Украине получение разведданных, так как Россия якобы сможет обнаружить американских шпионов. Это происшествие снизит доверие Запада и Украины к разведке США, что приведет к сокращению обмена данными, считает издание.
Российская разведка может получить немало опасной для ВСУ информации благодаря утечке данных из Пентагона. Полученные материалы помогут аналитикам получить подробное представление о планах ВСУ.
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