Утечка произошла на нефтепроводе «Дружба» в Польше | 360°

Мир 12 октября 2022, 09:50 Поделиться Telegram

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Viber Утечка произошла на нефтепроводе «Дружба» в Польше PERN зафиксировал утечку на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше РИА Новости

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Разгерметизацию нефтепровода «Дружба» обнаружили в Польше. Об этом сообщил местный оператор PERN.

«Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода „Дружба“ на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка», — сказано в официальном сообщении.

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Оператор отметил, что ЧП произошло на магистрали, по которой топливо поступает в Германию. Аварийные службы PERN, а также Государственной пожарной стражи отправились на место случившегося. Они оценят ситуацию, обезопасят территорию, а потом примутся за восстановительные работы. Причины произошедшего пока не известны.

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«Мы тут же отключили передачу нефти по поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», — добавили представители компании.

Нефтепровод «Дружба» позволяет экспортировать нефть из России в европейские страны. Труба идет из Самарской области, проходит через Брянск, а потом разделяется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Германии, Польши, южный — через Украину, Словакию, Чехию, Венгрию.

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