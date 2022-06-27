Утечка ядовитого газа в иорданском порту привела к гибели 5 человек

Из-за утечки ядовитого газа в иорданском порту Акаба пять человек погибли, ранения получили более 230 человек. Об этом сообщил департамент госбезопасности Иордании, его слова привело РИА «Новости».

Во время рутинной операции по транспортировке в порту упала цистерна, наполненная ядовитым газом, сообщили в департаменте.

«В результате утечки газа погибли пять человек, пострадали 234 человека», — сказано в заявлении иорданского ведомства.

Газ желтого цвета распространился по территории порта и близлежащей акватории. Специалисты порта в данный момент устраняют последствия утечки. Сформирован комитет по расследованию произошедшего.