Утечка ядовитого газа в иорданском порту привела к гибели 5 человек
Падение цистерны с ядовитым газом в иорданском порту Акаба привела к гибели пяти человек
Из-за утечки ядовитого газа в иорданском порту Акаба пять человек погибли, ранения получили более 230 человек. Об этом сообщил департамент госбезопасности Иордании, его слова привело РИА «Новости».
Во время рутинной операции по транспортировке в порту упала цистерна, наполненная ядовитым газом, сообщили в департаменте.
«В результате утечки газа погибли пять человек, пострадали 234 человека», — сказано в заявлении иорданского ведомства.
Газ желтого цвета распространился по территории порта и близлежащей акватории. Специалисты порта в данный момент устраняют последствия утечки. Сформирован комитет по расследованию произошедшего.