Мир 23 января 2023, 13:48 Утечка газа произошла в жилом доме на западе Турции. Пострадали 5 человек

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В провинции Коджаэли на западе Турции произошла утечка газа в многоквартирном доме. В результате ЧП пострадали пять человек. Об этом написали «Известия» со ссылкой на местное агентство IHA.

Губернатор провинции Седдар Явуз сообщил о возможной эвакуации жителей.

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«Взрыв, вызванный природным газом, произошел в многоквартирном доме в районе Каваклы, Гельджук. <…> В случае необходимости здание будет эвакуировано. Поправляйтесь», — сказал Явуз.

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Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сейчас выясняются точные причины взрыва.