Мир 18 апреля 2023, 02:04 Утечка документов из Пентагона нанесла Украине серьезный вред перед контрнаступлением — СМИ The Australian: утечка данных из Пентагона нанесла мощный удар по ВСУ перед наступлением РИА «Новости»

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Утечка данных из Пентагона нанесла мощный удар по боеспособности украинской армии. Такое мнение выразили обозреватели газеты The Australian.

Автор статьи заявил, что самый большой урон нанесла утечка информации о том, насколько подразделения украинской армии готовы к планируемому весеннему наступлению, так как именно Запад обеспечивает ВСУ техникой.

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«В просочившихся документах указано, что именно Запад предоставляет каждой бригаде в виде военной техники», — говорится в материале.

Кроме этого, издание отмечает, что Россия получила подробное описание слабых мест украинской ПВО. Это дало российским военным серьезное тактическое преимущество.

По мнению председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майкла Тернера, украинское командование может изменить свои стратегические планы, чтобы попытаться нивелировать негативные последствия утечки секретных документов Пентагона.

Ранее стало известно, что в США арестовали подозреваемого в этом происшествии. По данным ФБР, слив документов устроит 21-летний военнослужащий Джек Тейшейра.