Мир 05 марта 2024, 12:59 Утечка беседы немецких офицеров посеяла раздор среди врагов России Politico: утечка беседы военных ФРГ спровоцировала раскол среди врагов России Unsplash

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Утечка записи разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост спровоцировала раскол среди противников России. На это указало издание Politico.

«За последние несколько дней России удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера Германии и помешать усилиям Украины по получению ключевого оружия», — констатировал автор материала, имея в виду ракеты Taurus.

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Он отметил: «мощной» запись делает принадлежность к категории «информации без цензуры». Ни о какой подтасовке фактов и дезинформации речь идти не может. По мнению журналиста, слив говорит о том, что контрразведывательная защита Германии нуждается в «капитальном ремонте».

Из-за возможного расследования утечки передача дальнобойных ракет Украине может затянуться на несколько месяцев. При этом Великобритания продолжает настаивать на том, чтобы Германия передала ВСУ эти ракеты. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока выступает категорически против.