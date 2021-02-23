Усы Гитлера вандалы пририсовали премьеру Нидерландов

Вандалы стали пририсовывать усы Гитлера на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он возглавляет праволиберальную Народную партию за свободу и демократию (VVD) и участвует в выборах в парламент страны.

Об этом сообщило издание NL Times. Оно уточнило, что усы Гитлера стали появляться на плакатах с его фото в разных городах страны.

«Плакаты подверглись вандализму в субботу в течение часа. В городе был плакаты других партий, но их не тронули. В воскресенье мы расклеили новые постеры и снова обнаружили их испорченными в понедельник», — рассказал представитель партии Родерик тен Кортенаар в городе Вестерворт.

Однако вандалы «поработали» не только с изображениями Рютте — в населенном пункте Вледдер так разрисовали плакат с главой Минздрава Хуго де Йонге, который представляет партию «Христианско-демократический призыв».

Массовые акции протеста начались в Нидерландах в конце января: люди остались недовольны ограничениями против коронавируса, которые ввели власти, а также появлением комендантского часа. В некоторых городах протесты переросли в беспорядки.

Всеобщие выборы в палату представителей Генеральных штатов страны должны пройти 17 марта.