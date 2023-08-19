Мир 19 августа 2023, 07:49 Уступку украинских территорий предложили запретить в Раде — СМИ УНИАН: в Раде предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта РИА «Новости»

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На Украине могут запретить территориальные уступки территорий в пользу России ради прекращения конфликта. Проект соответствующего постановления зарегистрировали в Верховной раде, сообщило украинское издание УНИАН.

По информации агентства, документ также диктует необходимость полного вывода российских сил «с территории Украины» и подразумевает невозможность пребывания Черноморского флота России в Крыму. Помимо этого, тем, кто работает на полуострове на российские структуры, предлагают избежать уголовного преследования в обмен на содействие раскрытию «правонарушений», которые якобы допустили российские администрации и структуры на этой территории.

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Согласно данным СМИ, один из авторов законопроекта — председатель Рады Руслан Стефанчук.

С самого начала конфликта Россия регулярно демонстрирует свою открытость к переговорам, при этом Украина в прошлом году на законодательном уровне заблокировала любые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и отвергает все предложения о посредничестве.