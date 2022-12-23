Мир 23 декабря 2022, 21:46 Устроивший стрельбу в Париже привлекался за нападения на мигрантов Прокурор Парижа: устроивший стрельбу в Париже дважды привлекался за нападения на мигрантов РИА «Новости»

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Открывший огонь в 10-м округе Парижа 69-летний мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за нападения на мигрантов. Как сообщил сайт The Local, об этом заявила прокурор столицы Франции Лаура Бекко.

Рассказывая о первом случае, она заявила, что он произошел в 2016 году, но тогда мужчина избежал наказания, благодаря апелляции. Подробностей дела прокурор не раскрыла.

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Во второй раз мужчине предъявили обвинение в насилии на расовой почве после нападения с саблей на палаточный лагерь мигрантов в районе города Берси. Это произошло в декабре 2021 года. По меньшей мере два человека получили ранения.

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Бекко подчеркнула, что стрелок только недавно вышел на свободу под залог. В ходе стрельбы он получил серьезные травмы лица, которые потребовали госпитализации.

«Что касается расистского мотива этого дела, то он, очевидно, будет частью наших расследований, которые сейчас начинаются», — заявила прокурор.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уточнил, что устроивший стрельбу ранее работал машинистом поезда. Последние несколько лет он находился на пенсии. По словам министра, мужчина является членом стрелково-спортивного клуба, «и имеет несколько зарегистрированных видов оружия». Дарманен подчеркнул, что пока нет данных о связях стрелка с ультраправыми активистами.

Стрельбу около курдского культурного центра устроил 69-летний мужчина. Жертвами стрельбы стали три человека. Еще трое, в том числе сам стрелок получили ранения. Как заявил Дарманен, вероятно, его целью были иностранцы. По предварительным данным, курды, но пока эта информация не подтвердилась. После нападения курдская диаспора вышла на протестную акцию, которая переросла в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ.