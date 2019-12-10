Устроивший стрельбу в больнице в Чехии покончил с собой

В сообщении сказано, что полицейским удалось задержать автомобиль подозреваемого. После этого он свел счеты с жизнью. Личность погибшего сейчас устанавливается.

Опубликованы кадры с места стрельбы в Чехии Подробнее

Ранее 10 декабря неизвестный устроил стрельбу в больнице в Остраве. Как сообщило радио Sputnik, он ворвался в одну из палат и застрелил сразу четверых пациентов. Позже еще два раненых скончались. Также известно о двух пострадавших. Уточняется, что среди жертв и раненых россиян нет.

Преступник скрылся с места происшествия. Позже в Сети появилось его фото. По данным полиции, мужчине было около 30 лет, на нем была надета красная куртка. Стражи порядка попросили всех, кто хоть что-то знает о местоположении стрелка, сообщить им. Мотивы, по которым мужчина открыл огонь по людям, не сообщаются.

В больницу, где произошла стрельба, направились премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек и министр здравоохранения Адам Войтех. Об этом написало РИА «Новости». Район ЧП оцеплен.