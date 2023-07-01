Мир 01 июля 2023, 09:03 Устроивший стрельбу в аэропорте Кишинева гражданин Таджикистана скрывался от следствия Прокуратура Таджикистана: стрелявший в аэропорту Кишинева скрывался от следствия РИА «Новости»

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Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, на родине обвинялся в похищении человека и скрывался от следствия. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики.

По данным ведомства, Рустам Ашуров в составе преступной группы 23 июня текущего года в Душанбе похитил первого заместителя председателя «Ориенбанка» Шухрата Исматуллоева. По факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело. Чтобы скрыться от следствия, подозреваемый бежал через Турцию и Молдавию в страны Евросоюза.

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«При проведении антитеррористической операции Ашуров Р. К. был ранен и задержан», — сказано в заявлении.

Мужчина устроил стрельбу в аэропорту Кишинева днем 30 июня. Он сделал несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в помещении аэропорта. Как сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, злоумышленником оказался 43-летний гражданин Таджикистана. В результате стрельбы погибли два человека.

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по статье о терроризме после происшествия в кишиневском аэропорту.