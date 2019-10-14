Устроивших референдум в Испании посадили на 10 лет. ФК «Барселона» не согласился

Футбольный клуб «Барселона» залез в политику, раскритиковав приговор Верховного суда Испании. Организация предложила не сажать в тюрьму каталонских организаторов референдума о независимости региона в 2017 году, а вести с ними вести политический диалог.

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Свое недовольство футбольный клуб выразил в Twitter. Администрация заявила, что «тюрьма — это не решение» проблемы, а урегулирование конфликта в Каталонии возможно только путем политического диалога.

В понедельник Верховный суд Испании признал виновными девять каталонских лидеров, которые организовали референдум в 2017 году. Участники получили большие сроки: бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас — 13 лет тюрьмы; трое граждан — по 12; один — 11,5; еще четыре человека получили около 10 лет за решеткой.

Суд уверен, что каталонские лидеры знали о возможной агрессии во время референдума, хотя сами не призывали и не участвовали в насильственных попытках отделения региона.

Власти провели референдум о независимости Каталонии в 2017 году вопреки запрету Конституционного суда Испании. После этого парламент Каталонии распустили, а в регионе появилось прямое управление. Глава правительства территории Карлес Пучдемон уехал из страны в Бельгию. Испания пыталась его задержать, но проиграла суды.