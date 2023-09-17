Мир 17 сентября 2023, 17:31 Устроившие беспорядки беженцы из Эритреи ранили 26 полицейских Германии Более 20 полицейских пострадали в Штутгарте из-за столкновений беженцев Эритреи РИА «Новости»

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Столкновение между сторонниками и противниками политического режима Эритреи в немецком Штутгарте переросло в массовые беспорядки. Ранения различной степени тяжести получили 26 полицейских, прибывших на место, чтобы развести участников конфликта. Об этом сообщило немецкое издание Stern.

По данным журналистов, всего на месте работали 300 сотрудников правоохранительных органов. Из общего количества пострадавших полицейских пять уволились со службы, шестеро остаются в больнице.

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«Мы стали преградой для конфликта в Эритрее, который вылился в массовое насилие на улицах Штутгарта», — заявил заместитель главы полиции города Карстен Хефлер.

Причиной беспорядков стало разрешение муниципальных властей провести собрание ассоциации Эритреи, которая поддерживает сложившийся в стране политический режим. На улицы Штутгарта вышли массовые демонстранты — беженцы из африканской страны, люди требовали отменить мероприятие.

Они ворвались в помещение, и там началась драка. Вооруженные палками с гвоздями, металлическими прутьями, бутылками и камнями протестующие напали на участников собрания. Прибывшие на место полицейские пытались встать на защиту помещения, используя дубинки и перцовые баллончики. Участников форума эвакуировали на вертолете. После окончания беспорядков в городе задержали около 200 человек.

Руководство полиции выступило с жесткой критикой городских властей, заявив, что участникам протестной акции было необходимо предоставить отдельную площадку в другом конце города. В администрации прекрасно знали о радикальных противостояниях внутри эритрейской диаспоры.

Ранее эритрейцы устроили масштабное столкновение на улицах Тель-Авива. Причиной стало мероприятие, устроенное посольством страны. Беженцы разгромили зал для участников, а также несколько магазинов и автомобилей. Всего пострадали около 100 человек, в том числе 20 полицейских.