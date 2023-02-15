Мир 15 февраля 2023, 23:11 Устроившему стрельбу в супермаркете в Буффало вынесли пожизненный приговор AP: американец получил пожизненный срок за стрельбу в супермаркете Буффало Pxhere

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Американец Пейтон Гендрон, который в мае 2022 года устроил стрельбу в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк), получил пожизненное заключение. Об этом сообщило информационное агентство The Associated Press.

По информации журналистов, 19-летнего Гендрона осудили в том числе за терроризм. Приговор американцу не предусматривает возможности условно-досрочного освобождения. Минюст США также может выдвинуть обвинения в отношении Гендрона. Если это произойдет, то американцу грозит смертная казнь.

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Во время слушания один из присутствовавших афроамериканцев попытался наброситься на Гендрона. Мужчину вывели из зала суда.

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Стрельба в супермаркете Tops Friendly Markets в Буффало произошла 14 мая 2022 года. До нападения стрелок опубликовал манифест, в котором назвал себя сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом. Стрельбу по посетителям супермаркета парень в прямом эфире транслировал в Twitch. Представитель компании тогда заявил, что сервис «придерживается политики абсолютной нетерпимости к насилию любого рода и работает быстро, чтобы реагировать на все инциденты». Трансляцию удалили с платформы менее чем через две минуты после ее начала. В результате устроенной стрельбы погибли 10 афроамериканцев.