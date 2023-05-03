Мир 03 мая 2023, 20:23 Устроившего стрельбу в сербской школе поместили в психиатрическую клинику Президент Сербии Вучич: открывшего стрельбу в школе поместили в отдел нейропсихиатрии YouTube

Читать 360tv в

Подростка, который 3 мая устроил стрельбу в школе Белграда, поместили в психиатрическую клинику. Его родителей задержали. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Подросток помещен в клинику в особый отдел нейропсихиатрии», — рассказал сербский лидер.

Реклама

Отца мальчика задержали. Несмотря на то, что у него есть все документы на оружие, он неправильно хранил его. Два пистолета, из которых стрелял его сын, лежали в сейфе, но, предположительно, мальчик знал код от него. По данным прокуратуры, мужчину подозревают в совершении преступления против общественной безопасности. Также в полицию доставили мать нападавшего.

Ранее стало известно, что стрельбу в школе Белграда утром 3 мая открыл 14-летний парень. В результате погибли девять человек — восемь школьников и охранник. Еще 15 человек получили ранения.

Вучич назвал сегодняшний день «одним из тяжелейших дней в современной истории страны».